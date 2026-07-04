Nathan Knights

Nathan Knights

batsman

Full name:Nathan Knights

Teams

2023 Teams

Isle of Man

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1818
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1818
Innings1717
Not outs00
Runs282282
Balls Faced197197
Avg16.5816.58
SR143.14143.14
Fours2525
Fifties22
Sixies1717
Highest6969
Hundreds00

Another Players

Griffin, JJ

Griffin, JJ

Ansell, Matthew

Ansell, Matthew

McAuley, Adam

McAuley, Adam

Clarke, Fraser

Clarke, Fraser

Burrows, Joseph Adam

Burrows, Joseph Adam

Jansen, Dollin

Jansen, Dollin

Barnett, Sam

Barnett, Sam

Cawte, Kieran

Cawte, Kieran

Clarke, Spencer Nicholas

Clarke, Spencer Nicholas

Brown, Jamie

Brown, Jamie