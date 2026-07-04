Nathan Knights
batsman
|Full name:
|Nathan Knights
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|18
|18
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|18
|18
|Innings
|17
|17
|Not outs
|0
|0
|Runs
|282
|282
|Balls Faced
|197
|197
|Avg
|16.58
|16.58
|SR
|143.14
|143.14
|Fours
|25
|25
|Fifties
|2
|2
|Sixies
|17
|17
|Highest
|69
|69
|Hundreds
|0
|0