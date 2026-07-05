Nathan Roux

Nathan Roux

wicket keeper

Full name:Nathan Roux
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Knights

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches221
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches221
Innings321
Not outs000
Runs80437
Balls Faced2365610
Avg26.6621.57
SR33.8976.7870
Fours1051
Fifties100
Sixies000
Highest63287
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Botha, Patrick

Botha, Patrick

Coetzee, Gerald

Coetzee, Gerald

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques

Mosehle, Mangaliso

Mosehle, Mangaliso

Motlhoaring, Orapeleng

Motlhoaring, Orapeleng