Nathan Roux
wicket keeper
|Full name:
|Nathan Roux
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|1
|Innings
|3
|2
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|80
|43
|7
|Balls Faced
|236
|56
|10
|Avg
|26.66
|21.5
|7
|SR
|33.89
|76.78
|70
|Fours
|10
|5
|1
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|63
|28
|7
|Hundreds
|0
|0
|0