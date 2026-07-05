Navishka Shalin de Mel

Navishka Shalin de Mel

batsman

Full name:Navishka Shalin de Mel
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches419
Innings100
Overs2.000
Balls---
Maidens100
Runs400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco200
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches419
Innings619
Not outs001
Runs238074
Balls Faced318484
Avg39.6609.25
SR74.84088.09
Fours2707
Fifties200
Sixies601
Highest92017
Hundreds000

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