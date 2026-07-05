Navishka Shalin de Mel
batsman
|Full name:
|Navishka Shalin de Mel
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|1
|9
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|2.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|4
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|1
|9
|Innings
|6
|1
|9
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|238
|0
|74
|Balls Faced
|318
|4
|84
|Avg
|39.66
|0
|9.25
|SR
|74.84
|0
|88.09
|Fours
|27
|0
|7
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|6
|0
|1
|Highest
|92
|0
|17
|Hundreds
|0
|0
|0