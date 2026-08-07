Nicholas Christopher Richard Larkin

Nicholas Christopher Richard Larkin

batsman

Full name:Nicholas Christopher Richard Larkin
Nationality:Ireland
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Melbourne Stars

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches431257
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches431257
Innings771150
Not outs4116
Runs21211511069
Balls Faced4660227885
Avg29.0515.131.44
SR45.5166.51120.79
Fours22210107
Fifties806
Sixies6017
Highest1753683
Hundreds400

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