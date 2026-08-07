Nicholas Christopher Richard Larkin
batsman
|Full name:
|Nicholas Christopher Richard Larkin
|Nationality:
|Ireland
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|43
|12
|57
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|43
|12
|57
|Innings
|77
|11
|50
|Not outs
|4
|1
|16
|Runs
|2121
|151
|1069
|Balls Faced
|4660
|227
|885
|Avg
|29.05
|15.1
|31.44
|SR
|45.51
|66.51
|120.79
|Fours
|222
|10
|107
|Fifties
|8
|0
|6
|Sixies
|6
|0
|17
|Highest
|175
|36
|83
|Hundreds
|4
|0
|0