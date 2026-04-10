Oliver Peter Stone

County Championship
Nottinghamshire vs Glamorgan
County Championship
NOT
279
GLA
(32 ov.) 81/4
Middlesex vs Worcestershire
County Championship
MID
(33 ov.) 91/6
WOR
191
Northamptonshire vs Middlesex
County Championship
NOR
MID
(73 ov.) 284/6
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Nottinghamshire vs Surrey
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
Lancashire vs Middlesex
County Championship
LAN
201
MID
(9 ov.) 38/2
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
Kent vs Middlesex
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
Surrey vs Nottinghamshire
County Championship
SUR
NOT
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Nottinghamshire vs Leicestershire
County Championship
NOT
LEI
Nottinghamshire vs Hampshire
County Championship
NOT
HAM
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR