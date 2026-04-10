Oliver Peter Stone

Oliver Peter Stone

bowler

Full name:Oliver Peter Stone
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

Melbourne Stars

Middlesex

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches381463466
Innings571773063
Overs59.453.04.01176.5224.3208.0
Balls------
Maidens1420204102
Runs19431736394212431813
Wickets10801563167
Avg19.439.62025.2640.0927.05
SR35.839.75045.2643.4518.62
Eco3.255.9893.345.538.71
BB4401144
4w0101022
5w000600
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches381463466
Innings641621722
Not outs020131011
Runs5514075712786
Balls Faced144171167618281
Avg9.167015.4418.147.81
SR38.1982.35045.1669.78106.17
Fours82097102
Fifties000100
Sixies000725
Highest2090602422
Hundreds000000

Oliver Peter Stone Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

Olly Stone News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Olly Stone, you will find all the latest news about him here: incidents on the field, how his training sessions go, and what he likes about cricket.

‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

‌Olly Stone added as cover to rest Gus Atkinson for Australia ODIs 

Surrey pacer Gus Atkinson, who was part of the ODI squad - a part of the eight-match white ball series against Australia - has been rested. Olly Stone, who was called up as a replacement for Mark Wood in the three-match Test series against Sri Lanka has been added to the ODI squad.

Olly Stone06:23 PM, 27 August, 2024

England calls up Olly Stone to fill Mark Wood's shoes for Lord's Test

Olly Stone09:11 PM, 06 February, 2024

ILT20 | Twitter and Jamie Cox in disbelief after Olly Stone’s seam magic produces perfect delivery

Olly Stone11:43 PM, 23 January, 2024

SA20 | Twitter reacts as discouraged Stoinis regretfully smashes stumps with bat throwing his wicket away

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