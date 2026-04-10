Daniel William Lawrence

Daniel William Lawrence

batsman

Full name:Daniel William Lawrence
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Desert Vipers

Melbourne Stars

Paarl Royals

Sunrisers Leeds

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches111182890
Innings7531539
Overs35.0246.495.385.0
Balls----
Maidens114200
Runs97872597671
Wickets3201130
Avg32.3343.654.2722.36
SR707452.0917
Eco2.773.536.257.89
BB1333
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches111182890
Innings211912584
Not outs21609
Runs55163606702112
Balls Faced1023118177521473
Avg2936.3426.828.16
SR53.8653.8289.09143.38
Fours6177345195
Fifties429416
Sixies6511276
Highest9116111586
Hundreds01510

Daniel William Lawrence Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Webster, Beau

Webster, Beau

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Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

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Reifer, Nico

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Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Khan, Azam

Khan, Azam