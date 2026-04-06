Marcus Peter Stoinis

Marcus Peter Stoinis

all rounder

Full name:Marcus Peter Stoinis
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Australia

Durban Super Giants

Melbourne Stars

Punjab Kings

Seattle Orcas

Texas Super Kings

Trent Rockets

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches645463116232
Innings57318696131
Overs323.178.2847.4548.3310.0
Balls-----
Maidens40174100
Runs1916671275030682796
Wickets44236883104
Avg43.5429.1740.4436.9626.88
SR44.0620.4374.7939.6517.88
Eco5.928.563.245.599.01
BB33744
4w00223
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches645463116232
Innings5844108106210
Not outs71671252
Runs1400846334828254901
Balls Faced1489575631831603551
Avg27.4530.2133.1430.0531.01
SR94.02147.1352.9989.39138.01
Fours12571425240401
Fifties62251426
Sixies453936100209
Highest14678170146147
Hundreds10441

Marcus Peter Stoinis Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

25

PBKS

PBKS

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS