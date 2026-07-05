Nicholas Jacques van den Bergh
bowler
|Full name:
|Nicholas Jacques van den Bergh
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|106
|69
|55
|Innings
|1
|3
|3
|Overs
|1.0
|26.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|1
|122
|67
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|44.88
|0
|0
|SR
|81.05
|0
|0
|Eco
|1
|4.69
|11.16
|BB
|5
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|106
|69
|55
|Innings
|174
|59
|52
|Not outs
|25
|5
|9
|Runs
|5427
|1366
|968
|Balls Faced
|9410
|1831
|754
|Avg
|36.42
|25.29
|22.51
|SR
|57.67
|74.6
|128.38
|Fours
|746
|112
|50
|Fifties
|30
|6
|4
|Sixies
|49
|21
|52
|Highest
|217
|91
|101
|Hundreds
|11
|0
|1