Nicholas Jacques van den Bergh

Nicholas Jacques van den Bergh

bowler

Full name:Nicholas Jacques van den Bergh
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1066955
Innings133
Overs1.026.06.0
Balls---
Maidens000
Runs112267
Wickets000
Avg44.8800
SR81.0500
Eco14.6911.16
BB500
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1066955
Innings1745952
Not outs2559
Runs54271366968
Balls Faced94101831754
Avg36.4225.2922.51
SR57.6774.6128.38
Fours74611250
Fifties3064
Sixies492152
Highest21791101
Hundreds1101

Another Players

Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Senokwane, Lesego

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Kuhn, Heino

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Hermann, Rubin

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Siboto, Malusi

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