Nigel Mupurura

Nigel Mupurura

bowler

Full name:Nigel Mupurura
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches41
Innings51
Overs64.08.0
Balls--
Maidens71
Runs30047
Wickets44
Avg7511.75
SR9612
Eco4.685.87
BB24
4w01
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches41
Innings81
Not outs11
Runs463
Balls Faced1173
Avg6.570
SR39.31100
Fours60
Fifties00
Sixies00
Highest233
Hundreds00

Nigel Mupurura Schedule & Results

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