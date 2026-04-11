Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Nigel Mupurura
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|1
|Innings
|5
|1
|Overs
|64.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|7
|1
|Runs
|300
|47
|Wickets
|4
|4
|Avg
|75
|11.75
|SR
|96
|12
|Eco
|4.68
|5.87
|BB
|2
|4
|4w
|0
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|4
|1
|Innings
|8
|1
|Not outs
|1
|1
|Runs
|46
|3
|Balls Faced
|117
|3
|Avg
|6.57
|0
|SR
|39.31
|100
|Fours
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|23
|3
|Hundreds
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230