Pradheep Vishal L

Tamil Nadu Premier League
Salem Spartans vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
SAL
160
LKK
194
Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
MAP
LKK
Lyca Kovai Kings vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
LKK
TIR
Lyca Kovai Kings vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
LKK
NEL
Lyca Kovai Kings vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
LKK
RTW
Chepauk Super Gillies vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
CHEG
LKK
Lyca Kovai Kings vs Dindigul Dragons
Tamil Nadu Premier League
LKK
DID