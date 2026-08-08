Match details Lyca Kovai Kings vs Dindigul Dragons T20 Tamil Nadu Premier League 21.08.2026

T20

LKK
LKK
DID
DID

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 21, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lyca Kovai Kings Squad

PlayersAkash H Prashid, Ambrish RS, Bafna Maan, CH Jitendra Kumar, Divakar R, Govinth -, K Abhinav, Khan Shahrukh, Kishoor, Lingesh K Deeban, Lokeshwar Suresh, Nag H Trilok, Parakh Manav, Prasad KT Madhava, Sachin B, Siddarth C Andre, Siddharth Manimaran, Subramanyan Jhatavedh, Sudharsan Sai, Vidyuth P
Benchno information yet

Dindigul Dragons Squad

PlayersArul M Viju, Bhuvaneswaran P., Chakravarthy Varun, H Dinesh, Indrajith Baba, Jayant R K, Karthik Saran M, Karuppasamy Sakthi, Khumar R Vimal, Krish E, Mittan Mohit, Rajesh Nair Anuraag, S Shivam Singh, Saini Hunny, Sasidharan R, Sharma Nirankar, Singh Shivam, VK Vineeth, Warrier Sandeep
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet