Prateek Arvindkumar Jain

Prateek Arvindkumar Jain

bowler

Full name:Prateek Arvindkumar Jain
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches634
Innings1034
Overs152.427.314.0
Balls---
Maidens4900
Runs337190132
Wickets1941
Avg17.7347.5132
SR48.2141.2584
Eco2.26.99.42
BB631
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches634
Innings710
Not outs410
Runs1320
Balls Faced90100
Avg4.3300
SR14.44200
Fours100
Fifties000
Sixies000
Highest820
Hundreds000

Prateek Arvindkumar Jain Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu