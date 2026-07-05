Sahan Kosala
wicket keeper
|Full name:
|Sahan Kosala
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|12
|10
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|12
|10
|Innings
|19
|11
|10
|Not outs
|0
|2
|1
|Runs
|646
|301
|97
|Balls Faced
|843
|318
|113
|Avg
|34
|33.44
|10.77
|SR
|76.63
|94.65
|85.84
|Fours
|65
|23
|4
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|26
|10
|1
|Highest
|135
|132
|27
|Hundreds
|1
|1
|0