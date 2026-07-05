Sahan Kosala

Sahan Kosala

wicket keeper

Full name:Sahan Kosala
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111210
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111210
Innings191110
Not outs021
Runs64630197
Balls Faced843318113
Avg3433.4410.77
SR76.6394.6585.84
Fours65234
Fifties310
Sixies26101
Highest13513227
Hundreds110

Another Players

Rajapaksha, Hashitha

Rajapaksha, Hashitha

Attanayake, Lahiru

Attanayake, Lahiru

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Jalill, Minhaj

Jalill, Minhaj

Jayasekara, Harindu

Jayasekara, Harindu

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Rajapaksha, Harsha

Rajapaksha, Harsha

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Manuranga, Sasitha

Manuranga, Sasitha