Salman Irshad

Salman Irshad

all rounder

Full name:Salman Irshad
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Islamabad United

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21549
Innings31549
Overs50.4114.4172.5
Balls---
Maidens240
Runs2157141568
Wickets31558
Avg71.6647.627.03
SR101.3345.8617.87
Eco4.246.229.07
BB224
4w002
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21549
Innings3915
Not outs036
Runs62619
Balls Faced243833
Avg24.332.11
SR2568.4257.57
Fours120
Fifties000
Sixies011
Highest5146
Hundreds000

Salman Irshad Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Mahmood, Athar

Mahmood, Athar

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Rahman, Taibur

Rahman, Taibur

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Swadhin, Aks

Swadhin, Aks

Khan, Azam

Khan, Azam