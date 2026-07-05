Samaraweera Kankanamlage Uddika Ranmith Jayasena
batsman
|Full name:
|Samaraweera Kankanamlage Uddika Ranmith Jayasena
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|14
|15
|Innings
|7
|3
|1
|Overs
|28.0
|9.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|125
|47
|4
|Wickets
|1
|1
|0
|Avg
|125
|47
|0
|SR
|168
|54
|0
|Eco
|4.46
|5.22
|4
|BB
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|14
|15
|Innings
|20
|12
|14
|Not outs
|1
|3
|1
|Runs
|479
|266
|145
|Balls Faced
|830
|359
|126
|Avg
|25.21
|29.55
|11.15
|SR
|57.71
|74.09
|115.07
|Fours
|43
|16
|12
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|4
|3
|3
|Highest
|89
|74
|38
|Hundreds
|0
|0
|0