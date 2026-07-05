Samaraweera Kankanamlage Uddika Ranmith Jayasena

Samaraweera Kankanamlage Uddika Ranmith Jayasena

batsman

Full name:Samaraweera Kankanamlage Uddika Ranmith Jayasena
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Ragama CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches141415
Innings731
Overs28.09.01.0
Balls---
Maidens000
Runs125474
Wickets110
Avg125470
SR168540
Eco4.465.224
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches141415
Innings201214
Not outs131
Runs479266145
Balls Faced830359126
Avg25.2129.5511.15
SR57.7174.09115.07
Fours431612
Fifties310
Sixies433
Highest897438
Hundreds000

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