Kottasinghakkarage Nishan Madushka Fernando

Kottasinghakkarage Nishan Madushka Fernando

wicket keeper

Full name:Kottasinghakkarage Nishan Madushka Fernando
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches5464238
Innings0200
Overs02.000
Balls----
Maidens0000
Runs0500
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco02.500
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches5464238
Innings8724037
Not outs0535
Runs38539101400822
Balls Faced71663221684777
Avg48.1258.3537.8325.68
SR53.7761.8483.13105.79
Fours4542514572
Fifties11665
Sixies4511221
Highest20530016580
Hundreds11230

Kottasinghakkarage Nishan Madushka Fernando Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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