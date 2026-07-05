Chamath Gomez

Chamath Gomez

batsman

Full name:Chamath Gomez
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches37
Innings02
Overs03.1
Balls--
Maidens00
Runs023
Wickets01
Avg023
SR019
Eco07.26
BB01
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches37
Innings36
Not outs01
Runs3357
Balls Faced4857
Avg1111.4
SR68.75100
Fours43
Fifties00
Sixies13
Highest1627
Hundreds00

Chamath Gomez Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

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