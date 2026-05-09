Sese Bau

Sese Bau

batsman

Full name:Sese Bau
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches574467145
Innings232033020
Overs118.235.028.0163.235.0
Balls-----
Maidens12352
Runs57621597751215
Wickets1082158
Avg57.626.8748.550.0626.87
SR7126.258465.3326.25
Eco4.866.143.464.596.14
BB22222
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches574467145
Innings5736127137
Not outs35145
Runs10896962271502722
Balls Faced17636424872370673
Avg20.1622.4520.6322.4122.56
SR61.76108.4146.6163.37107.28
Fours92432612944
Fifties51181
Sixies112531626
Highest8159518159
Hundreds00000

Sese Bau Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Sese Bau News

View all

If you are interested in learning everything firsthand about cricketer Sese Bau, you will find all the information about him here: past match results, tournament participation, and what motivates him to take the field every time.

T20 World Cup Qualifier | Netherlands, Papua New Guinea book places in Qualifier Final

T20 World Cup Qualifier | Netherlands, Papua New Guinea book places in Qualifier Final

The Netherlands and Papua New Guinea have reached the Final of the ICC World T20 Qualifier by overcoming Ireland and Namibia respectively. Dutch skipper Ryan Ten Doeschate starred as the Dutch beat Ireland by 21 runs, while the Papua New Guinea bowlers helped their team to beat Namibia by 12 runs.

Sese Bau11:06 AM, 25 October, 2019

T20 World Cup Qualifier | Doom for Netherlands, Canada as the race to qualify intensifies

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke