T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Korea Republic vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
KOR
61
PNG
197
Papua New Guinea vs Cook Islands
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
204
COO
155
Papua New Guinea vs Samoa
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
115
SAM
112
Indonesia vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
PNG
Papua New Guinea vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
207
VAN
60
Japan vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
121
PNG
95