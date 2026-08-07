Shahid Ahmed

Shahid Ahmed

wicket keeper

Full name:Shahid Ahmed
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2025 Teams

Manipur

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5615
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5615
Innings10512
Not outs101
Runs1264579
Balls Faced1725886
Avg1497.18
SR73.2577.5891.86
Fours1451
Fifties000
Sixies728
Highest432413
Hundreds000

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