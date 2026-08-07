Shahid Ahmed
wicket keeper
|Full name:
|Shahid Ahmed
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|6
|15
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|6
|15
|Innings
|10
|5
|12
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|126
|45
|79
|Balls Faced
|172
|58
|86
|Avg
|14
|9
|7.18
|SR
|73.25
|77.58
|91.86
|Fours
|14
|5
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|7
|2
|8
|Highest
|43
|24
|13
|Hundreds
|0
|0
|0