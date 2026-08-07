Shivam Sharma
all rounder
|Full name:
|Shivam Sharma
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|1
|8
|Innings
|23
|1
|8
|Overs
|363.4
|8.0
|27.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|61
|0
|0
|Runs
|1125
|53
|215
|Wickets
|45
|1
|9
|Avg
|25
|53
|23.88
|SR
|48.48
|48
|18.11
|Eco
|3.09
|6.62
|7.91
|BB
|6
|1
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|1
|8
|Innings
|18
|1
|4
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|280
|17
|17
|Balls Faced
|684
|17
|18
|Avg
|17.5
|17
|5.66
|SR
|40.93
|100
|94.44
|Fours
|31
|1
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|42
|17
|12
|Hundreds
|0
|0
|0