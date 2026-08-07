Shivam Sharma

Shivam Sharma

all rounder

Full name:Shivam Sharma
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Delhi

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1418
Innings2318
Overs363.48.027.1
Balls---
Maidens6100
Runs112553215
Wickets4519
Avg255323.88
SR48.484818.11
Eco3.096.627.91
BB613
4w200
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1418
Innings1814
Not outs201
Runs2801717
Balls Faced6841718
Avg17.5175.66
SR40.9310094.44
Fours3113
Fifties000
Sixies110
Highest421712
Hundreds000

Another Players

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Ayyappa, Bandaru

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Kumar, Bhuvneshwar

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Kumar, Saurabh

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Goswami, Abhishek

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Yadav, Kunal

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Lakra, Dev

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Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Yadav, Prince

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