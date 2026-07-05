Sibonelo Makhanya

Sibonelo Makhanya

batsman

Full name:Sibonelo Makhanya
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Joburg Super Kings

Pretoria Capitals

Titans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches787381
Innings503521
Overs369.4162.442.0
Balls---
Maidens8180
Runs1186793368
Wickets24196
Avg49.4141.7361.33
SR92.4151.3642
Eco3.24.878.76
BB233
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches787381
Innings1256557
Not outs8915
Runs30921461834
Balls Faced56531698728
Avg26.4226.0819.85
SR54.6986.04114.56
Fours42311967
Fifties16131
Sixies313520
Highest1928263
Hundreds300

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Twala, Musa

Twala, Musa

Masondo, Sizwe

Masondo, Sizwe

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew