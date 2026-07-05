Sibonelo Makhanya
batsman
|Full name:
|Sibonelo Makhanya
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|78
|73
|81
|Innings
|50
|35
|21
|Overs
|369.4
|162.4
|42.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|81
|8
|0
|Runs
|1186
|793
|368
|Wickets
|24
|19
|6
|Avg
|49.41
|41.73
|61.33
|SR
|92.41
|51.36
|42
|Eco
|3.2
|4.87
|8.76
|BB
|2
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|78
|73
|81
|Innings
|125
|65
|57
|Not outs
|8
|9
|15
|Runs
|3092
|1461
|834
|Balls Faced
|5653
|1698
|728
|Avg
|26.42
|26.08
|19.85
|SR
|54.69
|86.04
|114.56
|Fours
|423
|119
|67
|Fifties
|16
|13
|1
|Sixies
|31
|35
|20
|Highest
|192
|82
|63
|Hundreds
|3
|0
|0