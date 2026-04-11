Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Spencer Magodo
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|13
|8
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|0.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|9
|6
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|9
|12
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|13
|8
|Innings
|8
|13
|7
|Not outs
|2
|3
|0
|Runs
|167
|349
|46
|Balls Faced
|359
|381
|58
|Avg
|27.83
|34.9
|6.57
|SR
|46.51
|91.6
|79.31
|Fours
|28
|37
|4
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|4
|0
|Highest
|63
|93
|28
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230