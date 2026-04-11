Spencer Magodo

Spencer Magodo

batsman

Full name:Spencer Magodo

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5138
Innings110
Overs1.00.30
Balls---
Maidens000
Runs960
Wickets000
Avg000
SR000
Eco9120
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5138
Innings8137
Not outs230
Runs16734946
Balls Faced35938158
Avg27.8334.96.57
SR46.5191.679.31
Fours28374
Fifties110
Sixies040
Highest639328
Hundreds000

Spencer Magodo Schedule & Results

Another Players

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Mawadzi, Definite

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