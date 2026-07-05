Steady Musoso

Steady Musoso

Full name:Steady Musoso
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2023 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9167
Innings18165
Overs185.595.112.0
Balls---
Maidens3930
Runs684463100
Wickets23177
Avg29.7327.2314.28
SR48.4733.5810.28
Eco3.684.868.33
BB532
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9167
Innings1242
Not outs621
Runs6515
Balls Faced291812
Avg10.830.55
SR22.3312.541.66
Fours401
Fifties000
Sixies000
Highest1814
Hundreds000

Another Players

Sauramba, Kudzai

Sauramba, Kudzai

Mawadzi, Definite

Mawadzi, Definite

Mhlanga, Fortune

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Kasuza, Kevin

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Ncube, Njabulo

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Moor, Peter

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Nyauchi, Victor

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Chiora, Tinashe

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Tiripano, Donald

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Munyonga, Tony

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