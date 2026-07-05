Steady Musoso
|Full name:
|Steady Musoso
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|16
|7
|Innings
|18
|16
|5
|Overs
|185.5
|95.1
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|39
|3
|0
|Runs
|684
|463
|100
|Wickets
|23
|17
|7
|Avg
|29.73
|27.23
|14.28
|SR
|48.47
|33.58
|10.28
|Eco
|3.68
|4.86
|8.33
|BB
|5
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|16
|7
|Innings
|12
|4
|2
|Not outs
|6
|2
|1
|Runs
|65
|1
|5
|Balls Faced
|291
|8
|12
|Avg
|10.83
|0.5
|5
|SR
|22.33
|12.5
|41.66
|Fours
|4
|0
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|18
|1
|4
|Hundreds
|0
|0
|0