Sydney Murombo

Sydney Murombo

bowler

Full name:Sydney Murombo

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5611
Innings7611
Overs61.046.428.4
Balls---
Maidens1330
Runs267232207
Wickets91215
Avg29.6619.3313.8
SR40.6623.3311.46
Eco4.374.977.22
BB334
4w002
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5611
Innings552
Not outs332
Runs22322
Balls Faced48512
Avg11160
SR45.8362.74100
Fours430
Fifties000
Sixies000
Highest16171
Hundreds000

Sydney Murombo Schedule & Results

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