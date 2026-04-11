Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Sydney Murombo
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|6
|11
|Innings
|7
|6
|11
|Overs
|61.0
|46.4
|28.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|3
|0
|Runs
|267
|232
|207
|Wickets
|9
|12
|15
|Avg
|29.66
|19.33
|13.8
|SR
|40.66
|23.33
|11.46
|Eco
|4.37
|4.97
|7.22
|BB
|3
|3
|4
|4w
|0
|0
|2
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|6
|11
|Innings
|5
|5
|2
|Not outs
|3
|3
|2
|Runs
|22
|32
|2
|Balls Faced
|48
|51
|2
|Avg
|11
|16
|0
|SR
|45.83
|62.74
|100
|Fours
|4
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|16
|17
|1
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230