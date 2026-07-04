Central Sports Club Cricket Team Players

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Central Sports Club

James, Kofi

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Jordan, Akeem

Barbados

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Khan, Imran

Trinidad and Tobago

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Persaud, Akshaya

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Pooran, Kamil

Gibson, Ethan

Lewis, Kennar

Grenada

Levy, Ziggy

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Bootan, Jesse

Ramsaran, Kristopher

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Govia, Mikhil

Ali, Ameer

Richards, Marlon

Alfred, Aaron

Cruickshank, Jeremiah

Mills, Jabari

Goodridge, Amari Alexandre

Telemaque, Josh

Belcon, Mario

Christmas, Brian

Felix, Samuel

Trinidad and tobago

Mohammed, Adrian

Pattia, Chris

Lord, Devon

Mohammed, Akeel

Racha, Aadian

Trinidad and Tobago

Babel, Qwinci

St Clair, Reaz

James, Trevon

Boyce, Devon

Mohammed, Naiel

Gomez, Antonio