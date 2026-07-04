Ft Lauderdale Lions Cricket Team Players

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Ft Lauderdale Lions

Lugg, Leroy

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Persaud, Ravendra

Glenn, Javelle

Jamaica

Johnson, Michael

Australia

Stoute, Kevin

Barbados

Hyatt, Danza

Gayle, Bryan

Rajah, Isaiah

Trinidad and Tobago

Gori, Honey

Darlington, Marvin

Johnson, Herlando

Tucker, Jr Elton

Syed, Shuaib

Khan, Adam

Persaud, Ryan

Williams, Omari

Sattaur, Zachary

Whyte, Lenroy

Nebir, Tanzin

Scott, Antonico

Ebanks, Rohan

Nayar, Ricky

Tagarse, Vinit

Lesmond, Alderman

Nurse, Ashley

Barbados

Bishoo, Devendra

Guyana