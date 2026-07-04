Marsa Cricket Team Players

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Marsa

Yousaf, Zeshan

Malta

Aziz Malek, Zoheb

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Rahman, Fazil

Khan, Zeeshan

Malta

Tavilla, Glen

Patel, Deep

India

Hassan, Adnan

Khosla, Nowell

Malta

Grima, Jonh

Malta

Roy, Suhrid

Malta

Arora, Bikram

Malta

Mughal, Fanyan Majeed

Malta

Khanna, Niraj

Malta

Banik, Uttam

Suleman, Muhammad

Mehar, Noman

Mahrose, Faisal Bin

Seemab, Suneel

Arshad, Muhammad Arslan

Murtaza, Qadri Ghulam

Pakalapati, Venkatesh

Dileep, Avinash

India

Muhammed, Niyas Pullariyil

India

Babu, Nithin

India

Athwal, David

Masih, Farhan

Mughal, Haroon

ul Hassan, Saood

Leon, Vazhappilly Thomas

Khan, Waqas

Umair, Muhammad

Pakistan

Ali, Shamsher

Kumar, Sunil

Paul, Suresh

Chaudhary, Giri

Singh, Kuldeep