Norway Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Norway

Niazi, Hayatullah

Norway

Maroofkhail, Javed

Norway

Sahak, Wahidullah

Norway

Mumtaz, Faizan

Norway

Butt, Nouman

Norway

Abdulrahimzai, Erfan

Saleem, Ali Sufyan

Norway

Abeyrathna, Kuruge Darshana

Norway

Hussain, Junaid Mehmood

Norway

Butt, Muhammad

Norway

Sahak, Muhammad Sher

Norway

Mushtaque, Qamar

Norway

Iqbal, Raza

Norway

Ravi, Vinay

Norway

Ali, Tafseer

Norway

Islam, Mohammad Saif-Ul

Norway

Ali, Rafaqat

Norway

Akram, Chaudhary Usman

Norway

Shinwari, Adnan

Gupta, Ankit

Tanha, Aminullah

Norway

Shahid, Mohammad

Norway

Ul Haq, Ehtsham

Norway

Ahmed, Waqas

Norway

Ahmed, Khizer

Norway

Ghauri, Walid

Norway

Arif, Usman

Rahimi, Mohammad Ibrahim

Norway

Haider, Syed

Thangavadivel, Pratheesh

Norway

Saeed, Mufassar

Norway

Shinwari, Ahmadullah

Norway

Singh, Mandeep

Norway

Khan, Yes

Norway

Parmar, Anil

Norway