Thabang Grant Mokoena
batsman
|Full name:
|Thabang Grant Mokoena
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|153
|107
|61
|Innings
|9
|1
|0
|Overs
|15.0
|0.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|85
|8
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5.66
|16
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|153
|107
|61
|Innings
|261
|98
|56
|Not outs
|17
|5
|2
|Runs
|7193
|1669
|873
|Balls Faced
|12784
|2331
|892
|Avg
|29.47
|17.94
|16.16
|SR
|56.26
|71.6
|97.87
|Fours
|917
|145
|68
|Fifties
|39
|3
|3
|Sixies
|114
|40
|26
|Highest
|217
|115
|62
|Hundreds
|9
|1
|0