Thabang Grant Mokoena

Thabang Grant Mokoena

batsman

Full name:Thabang Grant Mokoena
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15310761
Innings910
Overs15.00.30
Balls---
Maidens000
Runs8580
Wickets000
Avg000
SR000
Eco5.66160
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15310761
Innings2619856
Not outs1752
Runs71931669873
Balls Faced127842331892
Avg29.4717.9416.16
SR56.2671.697.87
Fours91714568
Fifties3933
Sixies1144026
Highest21711562
Hundreds910

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Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Kuhn, Heino

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