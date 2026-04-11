Timycen Maruma

Timycen Maruma

batsman

Full name:Timycen Maruma
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly right arm

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4221312314168
Innings0921266628
Overs037.33.01572.2342.381.4
Balls------
Maidens010269200
Runs02302051241546552
Wickets0412075727
Avg057.52024.7527.1220.44
SR056.251845.5736.0518.14
Eco06.136.663.254.516.75
BB0211053
4w0001010
5w000910
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4221312314168
Innings7191319212558
Not outs01417136
Runs6819610056072876703
Balls Faced186330109109353494624
Avg9.7110.8811.1132.0425.6713.51
SR36.5559.3991.7451.2782.31112.66
Fours814661324060
Fifties00034232
Sixies0641119726
Highest41352316512281
Hundreds000820

Timycen Maruma Schedule & Results

Another Players

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Mawadzi, Definite

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