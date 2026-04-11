Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Timycen Maruma
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break googly right arm
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|22
|13
|123
|141
|68
|Innings
|0
|9
|2
|126
|66
|28
|Overs
|0
|37.3
|3.0
|1572.2
|342.3
|81.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|269
|20
|0
|Runs
|0
|230
|20
|5124
|1546
|552
|Wickets
|0
|4
|1
|207
|57
|27
|Avg
|0
|57.5
|20
|24.75
|27.12
|20.44
|SR
|0
|56.25
|18
|45.57
|36.05
|18.14
|Eco
|0
|6.13
|6.66
|3.25
|4.51
|6.75
|BB
|0
|2
|1
|10
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|10
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|9
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|22
|13
|123
|141
|68
|Innings
|7
|19
|13
|192
|125
|58
|Not outs
|0
|1
|4
|17
|13
|6
|Runs
|68
|196
|100
|5607
|2876
|703
|Balls Faced
|186
|330
|109
|10935
|3494
|624
|Avg
|9.71
|10.88
|11.11
|32.04
|25.67
|13.51
|SR
|36.55
|59.39
|91.74
|51.27
|82.31
|112.66
|Fours
|8
|14
|6
|613
|240
|60
|Fifties
|0
|0
|0
|34
|23
|2
|Sixies
|0
|6
|4
|111
|97
|26
|Highest
|41
|35
|23
|165
|122
|81
|Hundreds
|0
|0
|0
|8
|2
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230