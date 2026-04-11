Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Tinashe Muchawaya
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|17
|6
|Innings
|30
|17
|6
|Overs
|308.5
|99.1
|14.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|63
|0
|0
|Runs
|1231
|624
|121
|Wickets
|22
|27
|3
|Avg
|55.95
|23.11
|40.33
|SR
|84.22
|22.03
|28
|Eco
|3.98
|6.29
|8.64
|BB
|4
|4
|1
|4w
|0
|3
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|17
|6
|Innings
|27
|14
|3
|Not outs
|6
|5
|2
|Runs
|425
|248
|75
|Balls Faced
|480
|195
|55
|Avg
|20.23
|27.55
|75
|SR
|88.54
|127.17
|136.36
|Fours
|36
|14
|3
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|26
|19
|3
|Highest
|50
|35
|45
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230