Tinashe Muchawaya

Tinashe Muchawaya

bowler

Full name:Tinashe Muchawaya

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18176
Innings30176
Overs308.599.114.0
Balls---
Maidens6300
Runs1231624121
Wickets22273
Avg55.9523.1140.33
SR84.2222.0328
Eco3.986.298.64
BB441
4w030
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18176
Innings27143
Not outs652
Runs42524875
Balls Faced48019555
Avg20.2327.5575
SR88.54127.17136.36
Fours36143
Fifties100
Sixies26193
Highest503545
Hundreds000

Tinashe Muchawaya Schedule & Results

Another Players

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Mawadzi, Definite

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