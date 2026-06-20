TN Varun Rao

TN Varun Rao

all rounder

Full name:TN Varun Rao
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

TN Varun Rao Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu