Tom Lace

Tom Lace

wicket keeper

Full name:Tom Lace
Nationality:England

Teams

2024 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches38151
Innings010
Overs02.00
Balls---
Maidens000
Runs0200
Wickets020
Avg0100
SR060
Eco0100
BB020
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches38151
Innings69131
Not outs500
Runs19142055
Balls Faced43582987
Avg29.915.765
SR43.9168.7971.42
Fours251151
Fifties900
Sixies330
Highest143485
Hundreds400

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

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Lintott, Jacob

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Phillips, Joseph Peter

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Price, Oliver Joseph

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Dale, Ajeet

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de Lange, Marchant

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