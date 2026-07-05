Tom Lace
wicket keeper
|Full name:
|Tom Lace
|Nationality:
|England
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|15
|1
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|20
|0
|Wickets
|0
|2
|0
|Avg
|0
|10
|0
|SR
|0
|6
|0
|Eco
|0
|10
|0
|BB
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|15
|1
|Innings
|69
|13
|1
|Not outs
|5
|0
|0
|Runs
|1914
|205
|5
|Balls Faced
|4358
|298
|7
|Avg
|29.9
|15.76
|5
|SR
|43.91
|68.79
|71.42
|Fours
|251
|15
|1
|Fifties
|9
|0
|0
|Sixies
|3
|3
|0
|Highest
|143
|48
|5
|Hundreds
|4
|0
|0