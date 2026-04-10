Jacob Benedict Lintott

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS