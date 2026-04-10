James Robert Bracey

IND vs ENG | Haseeb Hameed and James Bracey named in County XI squad to face India

The ECB have named a strong ‘County XI’ squad to take on team India at the Emirates Riverside from July 20 with two England internationals, Haseeb Hameed and James Bracey, finding a place. The squad also features Worcestershire’s Jake Libby, the highest scoring opener in County this season.