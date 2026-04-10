James Robert Bracey

James Robert Bracey

wicket keeper

Full name:James Robert Bracey
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2803251
Innings0210
Overs010.03.00
Balls----
Maidens0000
Runs035230
Wickets0010
Avg00230
SR00180
Eco03.57.660
BB0010
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2803251
Innings31423244
Not outs01034
Runs841221374809
Balls Faced2785971277654
Avg2.6631.2247.3720.22
SR29.6247.94107.59123.7
Fours151713679
Fifties02073
Sixies0113316
Highest817722470
Hundreds0930

James Robert Bracey Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

(1 ov.) 2/0

One-Day Cup

James Bracey News

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All the news from the world of cricket about James Bracey is presented for you here: all his wins and losses, results of past matches and participation in tournaments.

IND vs ENG | Haseeb Hameed and James Bracey named in County XI squad to face India

IND vs ENG | Haseeb Hameed and James Bracey named in County XI squad to face India

The ECB have named a strong ‘County XI’ squad to take on team India at the Emirates Riverside from July 20 with two England internationals, Haseeb Hameed and James Bracey, finding a place. The squad also features Worcestershire’s Jake Libby, the highest scoring opener in County this season.

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ENG vs NZ | Ollie Robinson and James Bracey handed call-ups; Dom Bess axed

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Learnt a lot by just watching Root and Stokes bat in the nets, reveals James Bracey

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

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Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant

Charlesworth, Ben

Charlesworth, Ben