Miles Arthur Halhead Hammond

Miles Arthur Halhead Hammond

batsman

Full name:Miles Arthur Halhead Hammond
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

MI London

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches631278
Innings2731
Overs151.419.02.0
Balls---
Maidens1200
Runs7029717
Wickets650
Avg11719.40
SR151.6622.80
Eco4.625.18.5
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches631278
Innings1131073
Not outs810
Runs32093151474
Balls Faced66163671092
Avg30.563520.19
SR48.585.83134.98
Fours42932167
Fifties2315
Sixies30861
Highest16910963
Hundreds310

Miles Arthur Halhead Hammond Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

(4 ov.) 43/0

The Hundred

One-Day Cup

Another Players

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Blake, Alex

Blake, Alex

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob