Marchant de Lange

Marchant de Lange

bowler

Full name:Marchant de Lange
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Manchester Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches24610298131
Innings44617795127
Overs74.434.523.22986.5798.4427.0
Balls------
Maidens1010572505
Runs2771982281054744263727
Wickets9107345170142
Avg30.7719.832.5730.5726.0326.24
SR49.7720.92051.9428.1818.04
Eco3.75.689.773.535.548.72
BB8421154
4w0101684
5w1001140
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches24610298131
Innings2001366957
Not outs000181923
Runs9001960776384
Balls Faced19002461717290
Avg4.50016.6115.5211.29
SR47.360079.64108.22132.41
Fours2001995630
Fifties000520
Sixies000923818
Highest9001135828
Hundreds000100

Marchant de Lange Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

(3 ov.) 31/0

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tongue, Josh

Tongue, Josh

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter