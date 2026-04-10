Oliver Joseph Price

Oliver Joseph Price

all rounder

Full name:Oliver Joseph Price
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches232012
Innings271310
Overs156.044.019.1
Balls---
Maidens1300
Runs644257178
Wickets9710
Avg71.5536.7117.8
SR10437.7111.5
Eco4.125.849.28
BB323
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches232012
Innings422011
Not outs240
Runs1259831193
Balls Faced2705943180
Avg31.4751.9317.54
SR46.5488.12107.22
Fours1709622
Fifties730
Sixies130
Highest13211646
Hundreds320

Oliver Joseph Price Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

(6 ov.) 56/0

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant

Charlesworth, Ben

Charlesworth, Ben