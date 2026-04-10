Thomas James Price

Thomas James Price

batsman

Full name:Thomas James Price
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches23166
Innings36166
Overs551.0124.114.0
Balls---
Maidens11680
Runs1915691149
Wickets66191
Avg29.0136.36149
SR50.0939.2184
Eco3.475.5610.64
BB1041
4w320
5w300
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches23166
Innings35134
Not outs620
Runs75022944
Balls Faced136823135
Avg25.8620.8111
SR54.8299.13125.71
Fours87283
Fifties300
Sixies1241
Highest1094525
Hundreds100

Thomas James Price Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob