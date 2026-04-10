Thomas James Price

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Surrey vs Sussex
County Championship
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
Sussex vs Leicestershire
County Championship
SUS
(0 ov.) 3/0
LEI
328
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Sussex vs Glamorgan
County Championship
SUS
(44 ov.) 136/2
GLA
155
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS