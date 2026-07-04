T10 ECS Rome Cricket Tournament Players

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T10 ECS Rome

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Ali, Mehboob

Marage, Dinidu

Italy

Samarakoon, Thushara

Kanageshwaram, Murugaiya

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Fernando, Charles

Waduwawalage, Akash

Naththandige, Achintha

Sri Lanka

Seneviratne, Denham

Sri Lanka

Ekneligoda, Prabath

Sri Lanka

Samarage, Pruthuvi

Sri Lanka

Kuruppu, Shameera

Sri Lanka

Rillagodage, Sujith

Sri Lanka

Korale, Thakshila

Sri Lanka

Rathnayaka, Thilina

Italy

Ahmed, MD Rahat

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru

Vimukthi, Santhanam Irosh

Rupasinghe, Gihan

Sri Lanka

Ahmed, Anik

Bangladesh

Chowdhury, Shoel

Bangladesh

Kekulawala, Kevin

Jadoonanan, Nicholas

Trinidad and Tobago

Samarakoon, Anuja Ronald Wijendar

Weerasinghe, Yohan Malik

Nazar, Ahmed Irfad

Aththanayaka, Dammika

Sri Lanka

Kalansuriya, Navodh

Appuhamy, Tharidu

Madasinghe, Janaka

Ranaweera, Malith

Konweera, Achintha

Pilastri, Michele

Priyadarshana, Silva Hamudra Sajeewa

Mahmood, Sohail

Pakistan

Singh, Rajwinder

Arshad, Muhammad Aqeel

Mohammod, Nur

Bangladesh

Shahzad, Umar

Pakistan

Muhammad, Bilal

Italy

Butt, Usama

Italy

Singh, Gagandeep

India

Muhammad, Arif

Mubashar, Hassan

Kumar, Sarabjit

Rehman, Saif Ul

Saeed, Hassan

Irfan, Haider

Tanvir, Anas

Khalil, Nauman

Rashid, Usman

Singh, Kamaljeet

Lakanwal, Khawani

haq, Islam ul

Saleem, Khan

Singh, Charanjeet

Italy

Dhindsa, Hashmat

Pal, Lakhwinder

Singh, Gurmukh

Singh, Sukhbir

Singh, Amandeep

Singh, Rishpal

Dharam, Kulvir

Singh, Dharminder

Singh, Onkar

Kayani, Shahzaib

Muhammad, Muneem

Ahtasham, Ahmed Chaudhry

Mangat, Jaswinder Singh

Singh, Jashanpreet

Ali, Muhammad

da Costa, Massimo

Italy

Kurukulasuriya, Thushara

Italy

Morettini, Michele

Italy

Jayarajah, Leandro

Italy

Ciprotti, Luca

Khan, Bilal Muhammad

Niaz, Adnan

Bertoni, Francesco

Hamza, Amir

Cetnikovic, Boris

Aurang, Zaib

Ghulam, Ahmer

Italy

Sabelli, Alessandro

Ghulam, Ali

Italy

Safi, Badar

Italy

Kirby, Dane

Italy

Ali, Sumair

Italy

Raghavan, Karthik

Ethige, Denish Silva

Anton, Suresh

Ahmmad, Ijaz

Rahman, Anisur

Jayarajah, Alfonso

Mudiyanselage, Hashan

Fernando, Beavan Vithushan

Fernando, Stefaan Nithushaan

Ahmed, Israr

Silva, Venus

de Silva, Kumara

Sri Lanka

Shehanka, Tinusha

Sri Lanka

Senn, Indika

Udugama, Aruna

Hemaka, Gunasekara Asela

Esanda Geethma, Fernando Payagala Waduge

Hasthimuni, Irosh

Ediripullige, Isuru

Subasinghe, Nalin

Rankoth, Nissanka

Madurawalage, Romesh

Gamage, Samantha

Warnakulasuriya, Susiri

Manawa, Tharindu

Priyadarshana, Deshan

Mudiyanselage, Hashan

Arachchige, Randima

Kankanamge, Sampath

Priyamantha, Kaluarachchige Sudara

Fernando, Poruthotage Tharaka Prabash

Arachchige, Nuwan

Nanayakkara, Udaya

Chandana, Mudiyanselage

Perera, Cheran Ayantha

Joseph, Senn Klevin

Dusmant, Thamel Warnakulusuriya Rajith

Ruwan, Hewa

Sanka, Arachchige

Fernando, Rathugamage Lahiru Christiyan

Sharma, Jatinder

Haque, Amdadul

Uddin, Jamal

Kumar, Sukhpal

Singh, Mukhtiar

India

Zadran, Shadamgul

Afghanistan

Jakir, Hossain

Kumar, Mandeep

Islam, Asraful

Bangladesh

Zulqarnain Ali

Prakash, Jitendra

India

Kumar, Anil

India

Ram, Kulwinder

India

Hossain, Mubarak

Bangladesh

Niazi, Muneeb

Pakistan

Dharamvir, Kumar

Gurcharan, Kumar

Barpaga, Pankaj

Mahey, Mohit

Rayhan, Miah

Raj, Gurpreet

Harpreet, Harpreet

Arif, Shajahan

Janal, Rifat

Mohsin, Ahmed

Siddique, Mohammad Abu Baquer

Rezaul, Alam

Abbas, Ali

Italy

Mojammel, Monsur

Bangladesh

Rahman, Saidur

Bangladesh

Bhuiyan, Aktaruzzaman

Bangladesh

Abdul, Kadir

Bangladesh

Mahmud, Nahid

Bangladesh

Islam, Rifat

Bangladesh

Raihan, Sharif

Bangladesh

Rahman, Emon

Italy

Ahmed, Rajib

Bangladesh

Chandra, Bikash Bhomic

Amin, Munsurul

Bhuyain, Md Bilal Hossain

Islam, Mosabbir

Md, Imran

Al, Md Maruf Md Ali Imam

Hossain, Moazzem

Nayeem, MD

Shiam, Mehedi Hasan

Sagor, Ronabir

Saleem, Ibrar

Nath, Kolon

Shumon, Shumon

Islam, Hira Saiful Islam

Islam, Sojib

Umayanga, Ravidu

Gihan, Kostapatabadige

Manikkramge, Asiri

Sidhu, Mohit

Tikiriyadura, Danushka

Sankalpa, Welikalage Perera Thimira

Silva, Tikiriyadura Prasanna

Jayamanna, Jayamanna Mohottilage Mithun Buwaneka

Kumarasinghe, Kasthuru Arachchilage Udayarathne

Perera, Colombo Maha Patabandige Rangana

Fernando, Nicolo

Italy

Karunanayaka, Karunanayaka Pathirenahalage Kavinda

Shaminda, Ishan

Fernando, Warnakulasuriya Sajith Wimarshana

frenando, Warnakulasuriya Achintha Denuwan

Italy

Nimantha, Varnakulasuriya Francis

Ranasinghe, Thimira

Italy

Antony, Richu

Mahalekamge, Diwon Federico Fernando Warnakulasuriya

Mohottalage, Kevin

Rajasingham, Anushyan

Wickramanayaka, Manoj Sagara

Fernando, Shayan Nimahara

Silva, Ashain Jeewaka De

De Silva, Imalka

Sri Lanka

Nanayakkara, Mishen

Khan, Tahir

Kanhala, Stefano