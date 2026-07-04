ICC T20 World Cup, Europe Division 2 Qual, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC T20 World Cup, Europe Division 2 Qual, Women

Shukla, Gunjan

Sweden

Lundell, Signe

Sweden

Somashekhar, Rashmi Ganjagunte

Sweden

Alugunoolla, Meghana

Sweden

Rana, Kanchan

Sweden

Kayani, Neeha

Sweden

Devata, Sai Shivani

Sweden

Thelander, Elsa

Sweden

Vaidya, Anya

Sweden

Ravuri, Surya Kala

Sweden

Chamto, Hareer

Sweden

Raheja, Ritu

Sweden

Badarin, Kathryn

Sweden

Kanankege, Sewmini

Italy

Landage, Anusha

Italy

Peddrick, Kumudu

Italy

Batagoda, Gayathri

Italy

Asuramanage, Nimesha

Italy

Withanage, Sharon

Italy

Samarawickrama, Dishani

Italy

Nanayakkara, Dilaisha

Italy

Chathurika, Mahamalage Fernando Thilini

Italy

Kaur, Kirandeep

Italy

Rathnayake, Methnara

Italy

Toffoletto, Sonia

Italy

Warnakulasuriya, Serena

Italy

Bartram, Emilia Louise

Italy

Khan, Regina Suddahazai Isabella

Italy

Syed, Uswa

Spain

Chilonga, Payal

Spain

Mirza, Tashiba

Spain

Brown-Carrera, Amy

Spain

Naseeb, Muskan

Spain

Fowler, Elspeth

Spain

Muhammad, Memoona

Spain

Gough, Tina

Germany

Taylan, Burcu

Turkiye

Cengiz, Gulce

Turkiye

Canavarci, Kubra

Turkiye

Essiz, Ozlem

Turkiye

Ceylan, Basak

Turkiye

Sert, Merve

Turkiye

Okcu, Hatice

Turkiye

Tekyildirim, Duygu

Turkiye

Karadogan, Yaprak Pelin

Turkiye

Gunes, Tugce

Turkiye

Alp, Rumeysa

Turkiye

Keles, Gulhatun

Turkiye

Ayan, Goksu

Turkiye

Ozcan Karaduman, Havva

Turkiye

Sahan, Rabia

Turkiye

Kilic, Ezgi Nur

Turkiye

Elmsjoo, Sophie

Sweden

Jayasooriya, Imali

Sweden

Asim, Eman

Sweden

Bogdanova, Ekaterina

Sweden

Bhanushali, Saanvi

Sweden

Nawaz, Sara

Sweden

Tanguy, Florance

Jersey

Greechan, Chloe may

Jersey

Merritt, Analise

Jersey

Greig, Lily

Jersey

Mallett, Georgia

Jersey

Hill, Rosa mary

Jersey

Wetherall, Grace

Jersey

Maguire, Mia

Jersey

Brocklesby, Tea

Jersey

Gouge, Erin

Jersey

Copley, Florrie

Jersey

da Rocha, Maria

Jersey

Smith, Olive

Jersey

Duffy, Erin

Jersey

Smith, Trinity

Jersey

Aikenhead, Aimee

Jersey

Hanson, Sophia

Jersey

Miles, Charlie

Jersey

Aramas, Lara Maria

France

Marchello, Magali

France

Brelivet, Emmanuelle

France

Britton, Tara Elizabeth

France

Brodin, Alix Cecilia

France

McGeown, Poppy Clementine

France

Violleau, Marie Emmanuelle

France

Graham, Dorothea Louise

France

Pooja, Ganesh

France

Verdon, Blandine

France

Templeman, Lydia

France

Lemoine, Krystal Valerie

France

Mackeon, Ines

France

Bester, Anika

France

Patel, Emma

France

Seddon, Amy

France

Mahawattage, Prabhashi

France

Armas, Julie Lena

France

Sadarangani, Sharanya

Germany

Bierwisch, Anne

Germany

Doddaballapur, Anuradha

Germany

Vijayaraghavan, Karthika

Germany

Sophia Beresford, Milena

Germany

McAnanama-Brereton, Suzanne Renee

Germany

Bargna, Emma Catherine

Germany

Kohli, Asmita

Germany

Mannan, Sharmaine

Germany

Noor, Sabeena

Germany

Kolcharam, Shravya

Germany

Shahid, Rameesha

Germany

Balaji, Ashwini

Germany

Stolle, Verena

Germany

Malwatta, Sadalee

Italy

Wikmen, Annie

Italy

Piparo, Chloe

Australia

Malwatta, Sadalee

Italy

Miles, Charlotte

Jersey

Elmesioo, Sofie

Sweden

Sims, Ilenia

Italy

Araliya, Teshani

Italy

Jayamannage, Ishara

Italy

Kontopicakis, Alexia

Italy

Ekanayake, Nimesha

Italy

Rajapaksha, Amaya

Italy

Moore, Emma

Italy

Vivar, Marisol Carrera

Spain

Basharat, Samaia

Pakistan

Mushtaq, Rabia

Spain

Jones, Amelia

Spain

Bermejo, Naomi Hillman

Spain

Soler, Andrea Davidson

Spain

Hartley, Alexis

Spain

Mohammed, Mardiya

Spain

Zahra, Fatima

Sweden

Singh, Abhilasha

Sweden

Yusuf, Malyun

Sweden

Jayaweera, Gaya

Sweden

Shreya, Hariharan

Sweden

Mohammad, Zara

Sweden

Perry, Catherine

Isle of Man

Barnett, Lucy

Isle of Man

Thorpe, Alanya

Isle of Man

Overman, Rachel

Isle of Man

Cleator, Ellan

Isle of Man

Carney, Kim

Isle of Man

Murphy, Danielle

Isle of Man

Crowe, Clare

Isle of Man

Henery, Caitlin

Isle of Man

Webster, Rebecca

Isle of Man

Ford, Georgina

Isle of Man

Wheeler, Lola

Isle of Man

Hassall, Sam

Isle of Man

Hicks, Joanne

Isle of Man

Greig, Nia

Jersey

Bastin, Olivia

Jersey

Spry, Tallulah

Jersey

Follain, Kate

Jersey

Mossop, Annie

Jersey

Ronalds, Janet Elizabeth

Germany

Kingsley, Nicole

Germany

Hornero-Garcia, Wilhelmina

Germany

Kanukuntla, Ameya

Germany

Fernando, Thilini

Italy

Edwards, Iris

Germany