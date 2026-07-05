Warnakulasuriya Nimna Shenesh Fernando

Warnakulasuriya Nimna Shenesh Fernando

all rounder

Full name:Warnakulasuriya Nimna Shenesh Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kandy Customs Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches148
Innings010
Overs02.00
Balls---
Maidens000
Runs0130
Wickets010
Avg0130
SR0120
Eco06.50
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches148
Innings238
Not outs012
Runs664118
Balls Faced1483108
Avg33219.66
SR42.8577.1109.25
Fours065
Fifties010
Sixies005
Highest65334
Hundreds000

Another Players

Rajapaksha, Hashitha

Rajapaksha, Hashitha

Attanayake, Lahiru

Attanayake, Lahiru

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Thiwanka, Kekulawalage Don Ravindu

Jalill, Minhaj

Jalill, Minhaj

Jayasekara, Harindu

Jayasekara, Harindu

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Harshana, Dadayakkarage Ayesh

Rajapaksha, Harsha

Rajapaksha, Harsha

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Ranasinghe, Dhanushka Madushanka

Manuranga, Sasitha

Manuranga, Sasitha