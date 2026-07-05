Warnakulasuriya Nimna Shenesh Fernando
all rounder
|Full name:
|Warnakulasuriya Nimna Shenesh Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|4
|8
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|13
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|13
|0
|SR
|0
|12
|0
|Eco
|0
|6.5
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|4
|8
|Innings
|2
|3
|8
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|6
|64
|118
|Balls Faced
|14
|83
|108
|Avg
|3
|32
|19.66
|SR
|42.85
|77.1
|109.25
|Fours
|0
|6
|5
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|5
|Highest
|6
|53
|34
|Hundreds
|0
|0
|0