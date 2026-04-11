William Takudzwa Mashinge

William Takudzwa Mashinge

all rounder

Full name:William Takudzwa Mashinge
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2393013
Innings2622411
Overs5.0599.3127.422.1
Balls----
Maidens010010
Runs572215840219
Wickets189236
Avg5724.8836.5236.5
SR3040.4133.322.16
Eco11.43.696.579.87
BB1842
4w0210
5w0300
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2393013
Innings0572810
Not outs0752
Runs0134252597
Balls Faced0345577887
Avg026.8422.8212.12
SR038.8467.48111.49
Fours0150239
Fifties01030
Sixies04142
Highest0738325
Hundreds0000

William Takudzwa Mashinge Schedule & Results

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