Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
all rounder
|Full name:
|William Takudzwa Mashinge
|Nationality:
|Zimbabwe
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|39
|30
|13
|Innings
|2
|62
|24
|11
|Overs
|5.0
|599.3
|127.4
|22.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|100
|1
|0
|Runs
|57
|2215
|840
|219
|Wickets
|1
|89
|23
|6
|Avg
|57
|24.88
|36.52
|36.5
|SR
|30
|40.41
|33.3
|22.16
|Eco
|11.4
|3.69
|6.57
|9.87
|BB
|1
|8
|4
|2
|4w
|0
|2
|1
|0
|5w
|0
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|39
|30
|13
|Innings
|0
|57
|28
|10
|Not outs
|0
|7
|5
|2
|Runs
|0
|1342
|525
|97
|Balls Faced
|0
|3455
|778
|87
|Avg
|0
|26.84
|22.82
|12.12
|SR
|0
|38.84
|67.48
|111.49
|Fours
|0
|150
|23
|9
|Fifties
|0
|10
|3
|0
|Sixies
|0
|4
|14
|2
|Highest
|0
|73
|83
|25
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230