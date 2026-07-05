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CDU Strike League 20 over series T20
CDU Strike League 20 over series T20 Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
City Cyclones
CIC
5
2
1
2
0
4
D
L
W
D
W
Opponent
Date
Result
Match link
Southern Storm
SOUS
28 Jul
D
SOUS vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
Desert Blaze
DES
28 Jul
L
DES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
Desert Blaze
DES
26 Jul
W
DES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
Southern Storm
SOUS
19 Jul
D
CIC vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
Northern Tide
NORT
12 Jul
W
CIC vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
Southern Storm
SOUS
4
2
0
2
0
4
D
W
D
W
Opponent
Date
Result
Match link
City Cyclones
CIC
28 Jul
D
SOUS vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
Northern Tide
NORT
26 Jul
W
NORT vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
City Cyclones
CIC
19 Jul
D
CIC vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
Desert Blaze
DES
12 Jul
W
SOUS vs DES T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
Desert Blaze
DES
4
1
3
0
0
2
W
L
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
City Cyclones
CIC
28 Jul
W
DES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
City Cyclones
CIC
26 Jul
L
DES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
Northern Tide
NORT
19 Jul
L
DES vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
Southern Storm
SOUS
12 Jul
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SOUS vs DES T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
Northern Tide
NORT
3
1
2
0
0
2
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Opponent
Date
Result
Match link
Southern Storm
SOUS
26 Jul
L
NORT vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
Desert Blaze
DES
19 Jul
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DES vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
City Cyclones
CIC
12 Jul
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CIC vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
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