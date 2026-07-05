CDU Strike League 20 over series T20 Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
City Cyclones
City CyclonesCIC		521204DLWDW
OpponentDateResultMatch link
Southern Storm
Southern StormSOUS		28 JulDSOUS vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
Desert Blaze
Desert BlazeDES		28 JulLDES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
Desert Blaze
Desert BlazeDES		26 JulWDES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
Southern Storm
Southern StormSOUS		19 JulDCIC vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
Northern Tide
Northern TideNORT		12 JulWCIC vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
Southern Storm
Southern StormSOUS		420204DWDW
OpponentDateResultMatch link
City Cyclones
City CyclonesCIC		28 JulDSOUS vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
Northern Tide
Northern TideNORT		26 JulWNORT vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
City Cyclones
City CyclonesCIC		19 JulDCIC vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
Desert Blaze
Desert BlazeDES		12 JulWSOUS vs DES T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
Desert Blaze
Desert BlazeDES		413002WLLL
OpponentDateResultMatch link
City Cyclones
City CyclonesCIC		28 JulWDES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 28.07.2023
City Cyclones
City CyclonesCIC		26 JulLDES vs CIC T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
Northern Tide
Northern TideNORT		19 JulLDES vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
Southern Storm
Southern StormSOUS		12 JulLSOUS vs DES T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023
Northern Tide
Northern TideNORT		312002LWL
OpponentDateResultMatch link
Southern Storm
Southern StormSOUS		26 JulLNORT vs SOUS T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 26.07.2023
Desert Blaze
Desert BlazeDES		19 JulWDES vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 19.07.2023
City Cyclones
City CyclonesCIC		12 JulLCIC vs NORT T20 CDU Strike League 20 over series T20 Results Score 12.07.2023

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