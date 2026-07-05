T20 Franchise Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Eavion Eagles
Eavion EaglesEAV		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Npl Bears
Npl BearsNPL		10 AugDNPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Paratus Jets
Paratus JetsPAR		09 AugDPAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
Pupkewitz Motors WildcatsPUP		08 AugDEAV vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Npl Bears
Npl BearsNPL		03 AugDNPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Paratus Jets
Paratus JetsPAR		02 AugDPAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
Npl Bears
Npl BearsNPL		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Eavion Eagles
Eavion EaglesEAV		10 AugDNPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
Pupkewitz Motors WildcatsPUP		09 AugDNPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Paratus Jets
Paratus JetsPAR		08 AugDPAR vs NPL T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Eavion Eagles
Eavion EaglesEAV		03 AugDNPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
Pupkewitz Motors WildcatsPUP		02 AugDNPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
Paratus Jets
Paratus JetsPAR		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Pupkewitz Motors Wildcats
Pupkewitz Motors WildcatsPUP		10 AugDPAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Eavion Eagles
Eavion EaglesEAV		09 AugDPAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Npl Bears
Npl BearsNPL		08 AugDPAR vs NPL T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
Pupkewitz Motors WildcatsPUP		03 AugDPAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Eavion Eagles
Eavion EaglesEAV		02 AugDPAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
Pupkewitz Motors WildcatsPUP		600600DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Paratus Jets
Paratus JetsPAR		10 AugDPAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Npl Bears
Npl BearsNPL		09 AugDNPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Eavion Eagles
Eavion EaglesEAV		08 AugDEAV vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Paratus Jets
Paratus JetsPAR		03 AugDPAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Npl Bears
Npl BearsNPL		02 AugDNPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025

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