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T20
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T20 Franchise
T20 Franchise Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Eavion Eagles
EAV
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Npl Bears
NPL
10 Aug
D
NPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Paratus Jets
PAR
09 Aug
D
PAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
PUP
08 Aug
D
EAV vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Npl Bears
NPL
03 Aug
D
NPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Paratus Jets
PAR
02 Aug
D
PAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
Npl Bears
NPL
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Eavion Eagles
EAV
10 Aug
D
NPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
PUP
09 Aug
D
NPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Paratus Jets
PAR
08 Aug
D
PAR vs NPL T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Eavion Eagles
EAV
03 Aug
D
NPL vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
PUP
02 Aug
D
NPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
Paratus Jets
PAR
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Pupkewitz Motors Wildcats
PUP
10 Aug
D
PAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Eavion Eagles
EAV
09 Aug
D
PAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Npl Bears
NPL
08 Aug
D
PAR vs NPL T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
PUP
03 Aug
D
PAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Eavion Eagles
EAV
02 Aug
D
PAR vs EAV T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
Pupkewitz Motors Wildcats
PUP
6
0
0
6
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Paratus Jets
PAR
10 Aug
D
PAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 10.08.2025
Npl Bears
NPL
09 Aug
D
NPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 09.08.2025
Eavion Eagles
EAV
08 Aug
D
EAV vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 08.08.2025
Paratus Jets
PAR
03 Aug
D
PAR vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 03.08.2025
Npl Bears
NPL
02 Aug
D
NPL vs PUP T20 T20 Franchise Results Score 02.08.2025
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