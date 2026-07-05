Saurashtra Premier League Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Kutch Warriors
Kutch WarriorsKUT		531106WWWLD
OpponentDateResultMatch link
Gohilwad Gladiators
Gohilwad GladiatorsGOH		31 AugWKUT vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 31.08.2023
Halar Heroes
Halar HeroesHAL		29 AugWHAL vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 29.08.2023
Gohilwad Gladiators
Gohilwad GladiatorsGOH		27 AugWGOH vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 27.08.2023
Zalawad Royals
Zalawad RoyalsZAL		26 AugLKUT vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Sorath Lions
Sorath LionsSOR		24 AugDKUT vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 24.08.2023
Gohilwad Gladiators
Gohilwad GladiatorsGOH		522104LWLWD
OpponentDateResultMatch link
Kutch Warriors
Kutch WarriorsKUT		31 AugLKUT vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 31.08.2023
Zalawad Royals
Zalawad RoyalsZAL		28 AugWZAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 28.08.2023
Kutch Warriors
Kutch WarriorsKUT		27 AugLGOH vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 27.08.2023
Sorath Lions
Sorath LionsSOR		25 AugWGOH vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Halar Heroes
Halar HeroesHAL		23 AugDHAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 23.08.2023
Halar Heroes
Halar HeroesHAL		421104LWWD
OpponentDateResultMatch link
Kutch Warriors
Kutch WarriorsKUT		29 AugLHAL vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 29.08.2023
Sorath Lions
Sorath LionsSOR		26 AugWSOR vs HAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Zalawad Royals
Zalawad RoyalsZAL		25 AugWHAL vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Gohilwad Gladiators
Gohilwad GladiatorsGOH		23 AugDHAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 23.08.2023
Zalawad Royals
Zalawad RoyalsZAL		422004WLWL
OpponentDateResultMatch link
Sorath Lions
Sorath LionsSOR		30 AugWSOR vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 30.08.2023
Gohilwad Gladiators
Gohilwad GladiatorsGOH		28 AugLZAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 28.08.2023
Kutch Warriors
Kutch WarriorsKUT		26 AugWKUT vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Halar Heroes
Halar HeroesHAL		25 AugLHAL vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Sorath Lions
Sorath LionsSOR		403100LLLD
OpponentDateResultMatch link
Zalawad Royals
Zalawad RoyalsZAL		30 AugLSOR vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 30.08.2023
Halar Heroes
Halar HeroesHAL		26 AugLSOR vs HAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Gohilwad Gladiators
Gohilwad GladiatorsGOH		25 AugLGOH vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Kutch Warriors
Kutch WarriorsKUT		24 AugDKUT vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 24.08.2023

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