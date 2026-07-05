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Saurashtra Premier League
Saurashtra Premier League Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Kutch Warriors
KUT
5
3
1
1
0
6
W
W
W
L
D
Opponent
Date
Result
Match link
Gohilwad Gladiators
GOH
31 Aug
W
KUT vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 31.08.2023
Halar Heroes
HAL
29 Aug
W
HAL vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 29.08.2023
Gohilwad Gladiators
GOH
27 Aug
W
GOH vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 27.08.2023
Zalawad Royals
ZAL
26 Aug
L
KUT vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Sorath Lions
SOR
24 Aug
D
KUT vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 24.08.2023
Gohilwad Gladiators
GOH
5
2
2
1
0
4
L
W
L
W
D
Opponent
Date
Result
Match link
Kutch Warriors
KUT
31 Aug
L
KUT vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 31.08.2023
Zalawad Royals
ZAL
28 Aug
W
ZAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 28.08.2023
Kutch Warriors
KUT
27 Aug
L
GOH vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 27.08.2023
Sorath Lions
SOR
25 Aug
W
GOH vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Halar Heroes
HAL
23 Aug
D
HAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 23.08.2023
Halar Heroes
HAL
4
2
1
1
0
4
L
W
W
D
Opponent
Date
Result
Match link
Kutch Warriors
KUT
29 Aug
L
HAL vs KUT T20 Saurashtra Premier League Results Score 29.08.2023
Sorath Lions
SOR
26 Aug
W
SOR vs HAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Zalawad Royals
ZAL
25 Aug
W
HAL vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Gohilwad Gladiators
GOH
23 Aug
D
HAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 23.08.2023
Zalawad Royals
ZAL
4
2
2
0
0
4
W
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Sorath Lions
SOR
30 Aug
W
SOR vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 30.08.2023
Gohilwad Gladiators
GOH
28 Aug
L
ZAL vs GOH T20 Saurashtra Premier League Results Score 28.08.2023
Kutch Warriors
KUT
26 Aug
W
KUT vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Halar Heroes
HAL
25 Aug
L
HAL vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Sorath Lions
SOR
4
0
3
1
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L
L
L
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Opponent
Date
Result
Match link
Zalawad Royals
ZAL
30 Aug
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SOR vs ZAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 30.08.2023
Halar Heroes
HAL
26 Aug
L
SOR vs HAL T20 Saurashtra Premier League Results Score 26.08.2023
Gohilwad Gladiators
GOH
25 Aug
L
GOH vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 25.08.2023
Kutch Warriors
KUT
24 Aug
D
KUT vs SOR T20 Saurashtra Premier League Results Score 24.08.2023
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