Senior Womens Interzonal T20 Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Central Zone
Central ZoneCEN		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
West Zone
West ZoneWES		12 NovDCEN vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
North Zone
North ZoneNOR		10 NovDCEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
North East Zone
North East ZoneNOR		08 NovDCEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
South Zone
South ZoneSOU		06 NovDCEN vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 06.11.2025
East Zone
East ZoneEAS		04 NovDCEN vs EAS T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
North Zone
North ZoneNOR		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
West Zone
West ZoneWES		14 NovDNOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 14.11.2025
North East Zone
North East ZoneNOR		12 NovDNOR vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
Central Zone
Central ZoneCEN		10 NovDCEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
East Zone
East ZoneEAS		08 NovDEAS vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
South Zone
South ZoneSOU		04 NovDNOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
South Zone
South ZoneSOU		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
East Zone
East ZoneEAS		12 NovDEAS vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
North East Zone
North East ZoneNOR		10 NovDNOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
West Zone
West ZoneWES		08 NovDSOU vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
Central Zone
Central ZoneCEN		06 NovDCEN vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 06.11.2025
North Zone
North ZoneNOR		04 NovDNOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
West Zone
West ZoneWES		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
North Zone
North ZoneNOR		14 NovDNOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 14.11.2025
Central Zone
Central ZoneCEN		12 NovDCEN vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
East Zone
East ZoneEAS		10 NovDEAS vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
South Zone
South ZoneSOU		08 NovDSOU vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
North East Zone
North East ZoneNOR		04 NovDNOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
East Zone
East ZoneEAS		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
South Zone
South ZoneSOU		12 NovDEAS vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
West Zone
West ZoneWES		10 NovDEAS vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
North Zone
North ZoneNOR		08 NovDEAS vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
Central Zone
Central ZoneCEN		04 NovDCEN vs EAS T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
North East Zone
North East ZoneNOR		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
North Zone
North ZoneNOR		12 NovDNOR vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
South Zone
South ZoneSOU		10 NovDNOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
Central Zone
Central ZoneCEN		08 NovDCEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
West Zone
West ZoneWES		04 NovDNOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025

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