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T20
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Senior Womens Interzonal T20
Senior Womens Interzonal T20 Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Central Zone
CEN
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
West Zone
WES
12 Nov
D
CEN vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
North Zone
NOR
10 Nov
D
CEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
North East Zone
NOR
08 Nov
D
CEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
South Zone
SOU
06 Nov
D
CEN vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 06.11.2025
East Zone
EAS
04 Nov
D
CEN vs EAS T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
North Zone
NOR
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
West Zone
WES
14 Nov
D
NOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 14.11.2025
North East Zone
NOR
12 Nov
D
NOR vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
Central Zone
CEN
10 Nov
D
CEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
East Zone
EAS
08 Nov
D
EAS vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
South Zone
SOU
04 Nov
D
NOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
South Zone
SOU
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
East Zone
EAS
12 Nov
D
EAS vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
North East Zone
NOR
10 Nov
D
NOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
West Zone
WES
08 Nov
D
SOU vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
Central Zone
CEN
06 Nov
D
CEN vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 06.11.2025
North Zone
NOR
04 Nov
D
NOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
West Zone
WES
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
North Zone
NOR
14 Nov
D
NOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 14.11.2025
Central Zone
CEN
12 Nov
D
CEN vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
East Zone
EAS
10 Nov
D
EAS vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
South Zone
SOU
08 Nov
D
SOU vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
North East Zone
NOR
04 Nov
D
NOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
East Zone
EAS
4
0
0
4
0
0
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
South Zone
SOU
12 Nov
D
EAS vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
West Zone
WES
10 Nov
D
EAS vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
North Zone
NOR
08 Nov
D
EAS vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
Central Zone
CEN
04 Nov
D
CEN vs EAS T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
North East Zone
NOR
4
0
0
4
0
0
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
North Zone
NOR
12 Nov
D
NOR vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 12.11.2025
South Zone
SOU
10 Nov
D
NOR vs SOU T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 10.11.2025
Central Zone
CEN
08 Nov
D
CEN vs NOR T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 08.11.2025
West Zone
WES
04 Nov
D
NOR vs WES T20 Senior Womens Interzonal T20 Results Score 04.11.2025
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