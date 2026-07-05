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T20 Premier League, Women
T20 Premier League, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Royal Challengers Bangalore
RCB
9
7
2
0
0
14
W
W
L
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Delhi Capitals
DC
05 Feb
W
RCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 05.02.2026
Up Warriorz
UPW
29 Jan
W
UPW vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 29.01.2026
Mumbai Indians
MUM
26 Jan
L
RCB vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 26.01.2026
Delhi Capitals
DC
24 Jan
L
RCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 24.01.2026
Gujarat Giants
GUJ
19 Jan
W
GUJ vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 19.01.2026
Delhi Capitals
DC
10
5
5
0
0
10
L
W
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Royal Challengers Bangalore
RCB
05 Feb
L
RCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 05.02.2026
Gujarat Giants
GUJ
03 Feb
W
GUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 03.02.2026
Up Warriorz
UPW
01 Feb
W
DC vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 01.02.2026
Gujarat Giants
GUJ
27 Jan
L
GUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 27.01.2026
Royal Challengers Bangalore
RCB
24 Jan
W
RCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 24.01.2026
Gujarat Giants
GUJ
9
5
4
0
0
10
L
W
W
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Delhi Capitals
DC
03 Feb
L
GUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 03.02.2026
Mumbai Indians
MUM
30 Jan
W
GUJ vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 30.01.2026
Delhi Capitals
DC
27 Jan
W
GUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 27.01.2026
Up Warriorz
UPW
22 Jan
W
GUJ vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 22.01.2026
Royal Challengers Bangalore
RCB
19 Jan
L
GUJ vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 19.01.2026
Mumbai Indians
MUM
8
3
5
0
0
6
L
W
L
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Gujarat Giants
GUJ
30 Jan
L
GUJ vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 30.01.2026
Royal Challengers Bangalore
RCB
26 Jan
W
RCB vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 26.01.2026
Delhi Capitals
DC
20 Jan
L
DC vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 20.01.2026
Up Warriorz
UPW
17 Jan
L
UPW vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 17.01.2026
Up Warriorz
UPW
15 Jan
L
MUM vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 15.01.2026
Up Warriorz
UPW
8
2
6
0
0
4
L
L
L
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Delhi Capitals
DC
01 Feb
L
DC vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 01.02.2026
Royal Challengers Bangalore
RCB
29 Jan
L
UPW vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 29.01.2026
Gujarat Giants
GUJ
22 Jan
L
GUJ vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 22.01.2026
Mumbai Indians
MUM
17 Jan
W
UPW vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 17.01.2026
Mumbai Indians
MUM
15 Jan
W
MUM vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 15.01.2026
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