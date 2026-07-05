T20 Premier League, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Royal Challengers Bangalore
Royal Challengers BangaloreRCB		9720014WWLLW
OpponentDateResultMatch link
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		05 FebWRCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 05.02.2026
Up Warriorz
Up WarriorzUPW		29 JanWUPW vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 29.01.2026
Mumbai Indians
Mumbai IndiansMUM		26 JanLRCB vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 26.01.2026
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		24 JanLRCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 24.01.2026
Gujarat Giants
Gujarat GiantsGUJ		19 JanWGUJ vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 19.01.2026
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		10550010LWWLW
OpponentDateResultMatch link
Royal Challengers Bangalore
Royal Challengers BangaloreRCB		05 FebLRCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 05.02.2026
Gujarat Giants
Gujarat GiantsGUJ		03 FebWGUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 03.02.2026
Up Warriorz
Up WarriorzUPW		01 FebWDC vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 01.02.2026
Gujarat Giants
Gujarat GiantsGUJ		27 JanLGUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 27.01.2026
Royal Challengers Bangalore
Royal Challengers BangaloreRCB		24 JanWRCB vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 24.01.2026
Gujarat Giants
Gujarat GiantsGUJ		9540010LWWWL
OpponentDateResultMatch link
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		03 FebLGUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 03.02.2026
Mumbai Indians
Mumbai IndiansMUM		30 JanWGUJ vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 30.01.2026
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		27 JanWGUJ vs DC T20 T20 Premier League, Women Results Score 27.01.2026
Up Warriorz
Up WarriorzUPW		22 JanWGUJ vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 22.01.2026
Royal Challengers Bangalore
Royal Challengers BangaloreRCB		19 JanLGUJ vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 19.01.2026
Mumbai Indians
Mumbai IndiansMUM		835006LWLLL
OpponentDateResultMatch link
Gujarat Giants
Gujarat GiantsGUJ		30 JanLGUJ vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 30.01.2026
Royal Challengers Bangalore
Royal Challengers BangaloreRCB		26 JanWRCB vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 26.01.2026
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		20 JanLDC vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 20.01.2026
Up Warriorz
Up WarriorzUPW		17 JanLUPW vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 17.01.2026
Up Warriorz
Up WarriorzUPW		15 JanLMUM vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 15.01.2026
Up Warriorz
Up WarriorzUPW		826004LLLWW
OpponentDateResultMatch link
Delhi Capitals
Delhi CapitalsDC		01 FebLDC vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 01.02.2026
Royal Challengers Bangalore
Royal Challengers BangaloreRCB		29 JanLUPW vs RCB T20 T20 Premier League, Women Results Score 29.01.2026
Gujarat Giants
Gujarat GiantsGUJ		22 JanLGUJ vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 22.01.2026
Mumbai Indians
Mumbai IndiansMUM		17 JanWUPW vs MUM T20 T20 Premier League, Women Results Score 17.01.2026
Mumbai Indians
Mumbai IndiansMUM		15 JanWMUM vs UPW T20 T20 Premier League, Women Results Score 15.01.2026

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