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T20
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T20 Sher E Punjab Cup
T20 Sher E Punjab Cup Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Blasters
BLA
10
6
3
1
0
12
W
L
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Stallions
STA
27 Jul
W
STA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Knights
KNI
25 Jul
L
KNI vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Strikers
STR
24 Jul
W
STR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Phantoms
PHA
22 Jul
L
PHA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.07.2023
Falcons
FAL
21 Jul
W
FAL vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Strikers
STR
9
6
2
1
0
12
W
L
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Falcons
FAL
27 Jul
W
FAL vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Blasters
BLA
24 Jul
L
STR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Phantoms
PHA
23 Jul
W
STR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Stallions
STA
21 Jul
L
STA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Phantoms
PHA
19 Jul
W
PHA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.07.2023
Knights
KNI
8
5
2
1
0
10
W
W
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Blasters
BLA
25 Jul
W
KNI vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Falcons
FAL
23 Jul
W
FAL vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Phantoms
PHA
20 Jul
W
KNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
Blasters
BLA
19 Jul
L
BLA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.07.2023
Stallions
STA
18 Jul
W
KNI vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 18.07.2023
Stallions
STA
9
4
4
1
0
8
L
D
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Blasters
BLA
27 Jul
L
STA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Phantoms
PHA
25 Jul
D
STA vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Falcons
FAL
24 Jul
W
FAL vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Strikers
STR
21 Jul
W
STA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Falcons
FAL
20 Jul
W
STA vs FAL T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
Phantoms
PHA
9
2
5
2
0
4
D
L
W
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Stallions
STA
25 Jul
D
STA vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Strikers
STR
23 Jul
L
STR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Blasters
BLA
22 Jul
W
PHA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.07.2023
Knights
KNI
20 Jul
L
KNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
Strikers
STR
19 Jul
L
PHA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.07.2023
Falcons
FAL
9
1
8
0
0
2
L
L
L
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Strikers
STR
27 Jul
L
FAL vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Stallions
STA
24 Jul
L
FAL vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Knights
KNI
23 Jul
L
FAL vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Blasters
BLA
21 Jul
L
FAL vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Stallions
STA
20 Jul
L
STA vs FAL T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
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