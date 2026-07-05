T20 Sher E Punjab Cup Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Blasters
BlastersBLA		10631012WLWLW
OpponentDateResultMatch link
Stallions
StallionsSTA		27 JulWSTA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Knights
KnightsKNI		25 JulLKNI vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Strikers
StrikersSTR		24 JulWSTR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Phantoms
PhantomsPHA		22 JulLPHA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.07.2023
Falcons
FalconsFAL		21 JulWFAL vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Strikers
StrikersSTR		9621012WLWLW
OpponentDateResultMatch link
Falcons
FalconsFAL		27 JulWFAL vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Blasters
BlastersBLA		24 JulLSTR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Phantoms
PhantomsPHA		23 JulWSTR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Stallions
StallionsSTA		21 JulLSTA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Phantoms
PhantomsPHA		19 JulWPHA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.07.2023
Knights
KnightsKNI		8521010WWWLW
OpponentDateResultMatch link
Blasters
BlastersBLA		25 JulWKNI vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Falcons
FalconsFAL		23 JulWFAL vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Phantoms
PhantomsPHA		20 JulWKNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
Blasters
BlastersBLA		19 JulLBLA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.07.2023
Stallions
StallionsSTA		18 JulWKNI vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 18.07.2023
Stallions
StallionsSTA		944108LDWWW
OpponentDateResultMatch link
Blasters
BlastersBLA		27 JulLSTA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Phantoms
PhantomsPHA		25 JulDSTA vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Falcons
FalconsFAL		24 JulWFAL vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Strikers
StrikersSTR		21 JulWSTA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Falcons
FalconsFAL		20 JulWSTA vs FAL T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
Phantoms
PhantomsPHA		925204DLWLL
OpponentDateResultMatch link
Stallions
StallionsSTA		25 JulDSTA vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.07.2023
Strikers
StrikersSTR		23 JulLSTR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Blasters
BlastersBLA		22 JulWPHA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.07.2023
Knights
KnightsKNI		20 JulLKNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023
Strikers
StrikersSTR		19 JulLPHA vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.07.2023
Falcons
FalconsFAL		918002LLLLL
OpponentDateResultMatch link
Strikers
StrikersSTR		27 JulLFAL vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.07.2023
Stallions
StallionsSTA		24 JulLFAL vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.07.2023
Knights
KnightsKNI		23 JulLFAL vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.07.2023
Blasters
BlastersBLA		21 JulLFAL vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.07.2023
Stallions
StallionsSTA		20 JulLSTA vs FAL T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.07.2023

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