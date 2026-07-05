ICC T20 World Cup Qualifier Women Points Table 2026

Group Super Six

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Ireland
IrelandIRL		7520010WWLWL
OpponentDateResultMatch link
Thailand
ThailandTHA		01 FebWIRL vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 01.02.2026
Netherlands
NetherlandsNED		30 JanWIRL vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 30.01.2026
Scotland
ScotlandSCO		28 JanLIRL vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 28.01.2026
Namibia
NamibiaNAM		26 JanWNAM vs IRL T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		24 JanLBAN vs IRL T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		7601012WWWWW
OpponentDateResultMatch link
Netherlands
NetherlandsNED		01 FebWBAN vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 01.02.2026
Scotland
ScotlandSCO		30 JanWBAN vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 30.01.2026
Thailand
ThailandTHA		28 JanWBAN vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 28.01.2026
Ireland
IrelandIRL		24 JanWBAN vs IRL T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Namibia
NamibiaNAM		22 JanWBAN vs NAM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 22.01.2026
USA
USAUSA		734006LWLWL
OpponentDateResultMatch link
Scotland
ScotlandSCO		01 FebLUSA vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 01.02.2026
Thailand
ThailandTHA		30 JanWUSA vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 30.01.2026
Netherlands
NetherlandsNED		28 JanLUSA vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 28.01.2026
Papua New Guinea
Papua New GuineaPNG		26 JanWUSA vs PNG T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Ireland
IrelandIRL		22 JanLIRL vs USA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 22.01.2026
Netherlands
NetherlandsNED		7520010LLWWW
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh
BangladeshBAN		01 FebLBAN vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 01.02.2026
Ireland
IrelandIRL		30 JanLIRL vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 30.01.2026
USA
USAUSA		28 JanWUSA vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 28.01.2026
Thailand
ThailandTHA		26 JanWNED vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Nepal
NepalNEP		22 JanWNED vs NEP T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 22.01.2026
Thailand
ThailandTHA		715102LLLLL
OpponentDateResultMatch link
Ireland
IrelandIRL		01 FebLIRL vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 01.02.2026
USA
USAUSA		30 JanLUSA vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 30.01.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		28 JanLBAN vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 28.01.2026
Netherlands
NetherlandsNED		26 JanLNED vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Scotland
ScotlandSCO		24 JanLTHA vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Scotland
ScotlandSCO		7520010WLWWW
OpponentDateResultMatch link
USA
USAUSA		01 FebWUSA vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 01.02.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		30 JanLBAN vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 30.01.2026
Ireland
IrelandIRL		28 JanWIRL vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 28.01.2026
Nepal
NepalNEP		26 JanWNEP vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Thailand
ThailandTHA		24 JanWTHA vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Papua New Guinea
Papua New GuineaPNG		412102LWDL
OpponentDateResultMatch link
USA
USAUSA		26 JanLUSA vs PNG T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Namibia
NamibiaNAM		24 JanWPNG vs NAM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		20 JanDPNG vs BAN T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 20.01.2026
Ireland
IrelandIRL		18 JanLIRL vs PNG T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 18.01.2026
Namibia
NamibiaNAM		404000LLLL
OpponentDateResultMatch link
Ireland
IrelandIRL		26 JanLNAM vs IRL T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Papua New Guinea
Papua New GuineaPNG		24 JanLPNG vs NAM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Bangladesh
BangladeshBAN		22 JanLBAN vs NAM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 22.01.2026
USA
USAUSA		20 JanLNAM vs USA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 20.01.2026

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Nepal
NepalNEP		413002LWLL
OpponentDateResultMatch link
Scotland
ScotlandSCO		26 JanLNEP vs SCO T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 26.01.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		24 JanWNEP vs ZIM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Netherlands
NetherlandsNED		22 JanLNED vs NEP T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 22.01.2026
Thailand
ThailandTHA		18 JanLTHA vs NEP T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 18.01.2026
Zimbabwe
ZimbabweZIM		403100LLDL
OpponentDateResultMatch link
Nepal
NepalNEP		24 JanLNEP vs ZIM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 24.01.2026
Scotland
ScotlandSCO		22 JanLSCO vs ZIM T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 22.01.2026
Thailand
ThailandTHA		20 JanDZIM vs THA T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 20.01.2026
Netherlands
NetherlandsNED		18 JanLZIM vs NED T20i ICC T20 World Cup Qualifier Women Results Score 18.01.2026

Another T20i Tournaments